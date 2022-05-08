Сил та можливостей ворог немає: в Одеській ОВА спростували фейки росіян про "напад на Одесу"

У пропагандистських телеграм-каналах, які адмініструють російські співробітники структур інформаційно-психологічних спецоперацій, розповсюджують чергові фейки та брехню про Одесу.

Зокрема йдеться про те, що окупанти планують наступ на Одесу. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Мета чергового вкиду рашистів про нібито наступ Московії на Південну Пальміру після боїв на Донецькому і Луганському напрямку – намагання дезорієнтувати українців, посіяти паніку, зневірити громадян і прикрити власні поразки від ЗСУ,

– повідомив він.

Успіхи українських захисників та брак сил у ворога

Також Братчук зазначив, що на Сході України Збройні Сили відкинули російських окупантів на Харківському напрямку, а також ведуть вдалі бойові дії на Запорізькому напрямку, і стримують силу ворога на Донецькому, Миколаївському та Луганському напрямках. Тож плани ворога щодо нападу на Одесу українські захисники також присічуть.

Сил та можливостей для активних дій на Півдні ворог просто не має. Оборонці Одеси мають достатньо сил та засобів, щоб нога жодного загарбника не ступила на нашу священну землю,

– запевнив речник Одеської ОВА.

Водночас попри те, що ворог немає успіху на фронті, він цинічно обстрілює міста України, зокрема ворожих атак сьогодні в ніч проти 8 травня зазнала Одеса. Про високу ймовірність чергових ракетних ударів застеріг Братчук.

Обстріли на Одещині: головне

8 травня приблизно о 12:50 в Одесі пролунав вибух. За попередньою інформацією, спрацювала протиповітряна оборона, тож ворожу ракету було збито.

У ніч з 7 на 8 травня повітряні тривоги у місті та області лунали майже всю ніч.

Загалом впродовж доби 7 травня російські окупанти запустили на Одещину 10 крилатих ракет. 4 ракети – по області, ще 6 ракет у саме місто.

2 ворожими ракетами ворог атакував Одеський аеропорт. 4 російських ракети поцілили у меблеве підприємство, від ударної хвилі та уламків було пошкоджено багатоповерхівки, які знаходяться поряд із підприємством. Пошкоджень внаслідок нічних обстрілів зазнали 252 квартири.

На щастя, внаслідок ракетної атаки ніхто не постраждав. За словами військових, мета обстрілів мирних міст – не лише пошкодження цивільної інфраструктури, а й психологічний тиск на населення.

Через ймовірні провокації Росії на 9 травня, на території Одеси та області запроваджено довгу комендантську годину з 22:00 8 травня до 05:00 10 травня.

Також 8 травня під час повітряної тривоги в Арцизі на Одещині пролунали вибухи. Згодом у місті зникло світло та водопостачання, роботу припинив один з операторів мобільного зв'язку.

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