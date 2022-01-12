У Силах тероборони назвали дії у разі повномасштабного нападу Росії
Джерело:24 канал
У разі нападу Росії Сили територіальної оборони діятимуть згідно зі законом. Наразі мовиться про 12 попередньо встановлених завдань.
Відповідний закон щодо основ національного спротиву почав діяти з 1 січня 2022 року. Про це в ефірі 24 каналу розповів командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України Юрій Галушкін.
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Головні завдання Сил тероборони
У відповідь на запитання про те, які завдання виконуватимуть Сили тероборони у разі загрози, Юрій Галушкін сказав: "Ми – структура Збройних сил України, ми діємо виключно у межах закону про основи національного спротиву".
У законі, за словами Юрія Галушкіна, для структури визначили 12 завдань, серед яких:
- забезпечення умов для стратегічного оперативного розгортання військ або їхнього перегрупування;
- своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів та захист населення у визначеній місцевості.
"Це головні завдання", – сказав командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін.
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Галушкін про завдання Сил тероборони: дивіться відео
Сили тероборони в Україні: коротко
- Створення Сил тероборони ЗСУ передбачено законом про основи національного спротиву. Документ підтримала більшість народних депутатів у Верховній Раді.
- Зокрема, метою національного спротиву документ визначає підвищення рівня стійкості та обороноздатності держави.
- Бригади повинні створити у кожній зоні та місті, чисельність якого перевищує 900 тисяч осіб.
- До 15 лютого 2022 року формування відповідних підрозділів планують завершити.