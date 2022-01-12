У Силах тероборони назвали дії у разі повномасштабного нападу Росії

У разі нападу Росії Сили територіальної оборони діятимуть згідно зі законом. Наразі мовиться про 12 попередньо встановлених завдань.

Відповідний закон щодо основ національного спротиву почав діяти з 1 січня 2022 року. Про це в ефірі 24 каналу розповів командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України Юрій Галушкін.

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Головні завдання Сил тероборони

У відповідь на запитання про те, які завдання виконуватимуть Сили тероборони у разі загрози, Юрій Галушкін сказав: "Ми – структура Збройних сил України, ми діємо виключно у межах закону про основи національного спротиву".

У законі, за словами Юрія Галушкіна, для структури визначили 12 завдань, серед яких:

забезпечення умов для стратегічного оперативного розгортання військ або їхнього перегрупування;

своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів та захист населення у визначеній місцевості.

"Це головні завдання", – сказав командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін.

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Сили тероборони в Україні: коротко