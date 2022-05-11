Силам оборони на Запоріжжі вдалося просунутися вперед та закріпитись на нових позиціях

Російські війська намагаються просунутися вперед на Запорізькому напрямку. Але там українські військові не лише стримують окупантів, але й самі просуваються вперед.

Деяким підрозділам Запорізької бригади територіальної оборони вдалося просунутися вперед та закріпитись на нових позиціях. Цю інформацію підтвердили в Запорізькій ОВА. Але на час активний бойових дій не розкривають, де саме це було. Все тому, щоб зайвий раз не надавати важливу інформацію ворогу щодо переміщення та розташування українських військових. До слова, за це передбачена кримінальна відповідальність.

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Водночас сили оборони Запорізького краю спільно з воїнами бригади знищили кілька одиниць автомобільної та броньованої техніки росіян, а також більше десятка ворожого особового складу.

При цьому проти українських захисників ворог використовує усі доступні йому засоби та методи боротьби. Також росіяни вдосконалюють інженерне обладнання своїх позицій, поповнюють запаси. Для придушення каналів радіозв’язку противник застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

Втрати Росіян станом на 11 травня

В Кремлі готуються до примусової мобілізації жителів окупованих Херсону, Бердянська, Мелітополя та інших міст. Цілком ймовірно, що заходи з примусової відправки чоловіків на фронт проводитимуть всередині травня. Саме їх планують використати як "гарматне м'ясо" у війні проти України.

Ворог не зупиняється у своєму наступі на Україну майже по всій лінії фронту. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Саме вони є пріоритетними для росіян на цей час.

Натомість на Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи противника намагаються покращити своє тактичне положення. А на Миколаївському напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли позицій захисників і захисниць України.

Українські військові ж не припиняють знищувати окупантів. Станом на 11 травня кількість вбитих загарбників становить понад 26 350 осіб. Лише за одну добу, 10 травня, 350 окупантів стали для російської армії "вантажем 200".

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Знищується і чимала кількість військової техніки. Росія вже втратила у війні проти України 1 187 танків, 17 з них – в боях за 10 травня.

Горять після зустрічі з українськими захисниками й російські бойові броньовані машини. Таких випадків зафіксовані 2 856. 48 згорілих – за 10 травня.