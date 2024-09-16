Сили безпілотних систем офіційно окремий рід ЗСУ: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, за яким Сили безпілотних систем визначають окремим родом Збройних Сил України.

Про це йдеться в картці закону на сайті Верховної Ради. Там зазначено, що його було направлено на підпис ще 10 вересня, і вже сьогодні було повернуто.

Дивіться також Латвія передасть ЗСУ рідкісні бойові машини

Зеленський підписав закон про Сили безпілотних систем

Ще 6 лютого Володимир Зеленський підписав указ №51/2024, згідно з яким у структурі української армії мав з’явитися окремий рід військ – Сили безпілотних систем, з метою нарощення спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем.

І вже у червні 2024 року Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив створення Сил безпілотних систем у структурі Збройних Сил. Тоді контроль за виконанням цього рішення було покладено на секретаря РНБО Олександра Литвиненка.

Сьогодні ж президент підписав закон № 11507, який включає до окремих родів Збройних сил України нову структуру – Сили безпілотних систем.