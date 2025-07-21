Льотчик-інструктор оцінив шанси перехоплювати дрони на кордоні України

На початку червня Сили безпілотних систем очолив Роберт Бровді з позивним "Мадяр". Результати їхньої роботи доволі серйозні, наприклад, за одну добу вдалося ліквідувати понад 200 бійців противника.

Кількість знищених окупантів та ворожих об'єктів з часом точно дійде до тисячі в день лише завдяки роботі угруповання СБС. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що це серйозні показники.

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Як ущільнити ППО України?

Бровді вже почав створювати щільну систему ППО. Він відповідає за її ущільнення поки без додаткової допомоги ззовні. Саме фронтальну протиповітряну оборону потрібно зробити кращою.

Для цього є різні можливості, починаючи від сіток вздовж лінії фронту та закінчуючи дронами-перехоплювачами, які невдовзі зайдуть у війська у великих кількостях,

– сказав Роман Світан.

Дуже важливо перехоплювати російські дрони саме на фронті, не давати їм можливості перетинати лінію бойових дій. Бровді це добре розуміє, тому системні зміни, які він почав, ведуть до того, щоб ущільнити фронтальну систему ППО.

Важливо, щоб Сили безпілотних систем також мали зенітно-ракетні комплекси. Тому Повітряні сили потрібно трохи "відтягнути" від лінії фронту на 50-кілометрову глибину. Її варто повністю віддати угруповання СБС, щоб вони могли там створити "стіну", яка досягатиме хоча б 6 – 7 кілометрів.

До слова, Сили безпілотних систем ЗСУ уразили пріоритетні цілі у тилу ворога. Мовиться про ЗРК "Бук" і ЗРК "Стріла-10". Це сталося на межі Запорізької та Донецької областей.