Сили оборони мають успіх у районі Кліщіївки: де ворог провалив спроби прориву

Українські військові продовжують просуватися та звільняти з-під окупації рідні землі. Відомо про те, що наші захисники мають успіх у районі Кліщіївки.

Про це розповідають у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 11 вересня. Дізнайтеся далі, де окупанти провалили свої спроби прориву.

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Росіяни намагалися прорвати оборону

Так, у районі відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх у районі Кліщіївки, що на Донеччині.

Наші військові витісняють окупантів із зайнятих ними позицій, а також закріплюються на досягнутих рубежах. У Генштабі зазначають, що точаться жорсткі бої.

Водночас окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ, але безрезультатно. Фіксували спроби ворога у районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.

Коротко про ситуацію на інших напрямках