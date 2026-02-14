Сили оборони "мінуснули" російський катер та вгатили по арсеналу боєприпасів

Сили оборони України завдали серії точкових ударів по військових об'єктах російських окупантів у Криму, Запорізькій та Донецькій областях. Уражено десантний катер, радіолокаційну станцію, вузол зв'язку та склад боєприпасів.

Підрозділи Сил оборони України продовжують системну роботу зі зниження наступального потенціалу російських військ, завдаючи ударів по ключових військових цілях ворога на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Яких втрат зазнали росіяни?

12 лютого в районі населеного пункту Новоозерне на тимчасово окупованій території Криму було успішно уражено транспортно-десантний катер БК-16 російських сил.

Того ж дня в районі Гвардійського уражено радіолокаційну станцію РСП-10. Крім того, у районі Приморська було знищено вузол зв'язку окупантів.

Окремо повідомляється, що 13 лютого в районі Новоекономічне Сили оборони вгатили по складу боєприпасів ворога.

Наразі втрати російських військ та масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, що станом на 14 лютого втрати Росії у війні з Україною орієнтовно становлять 1 252 020 осіб та 11 668 танків з початку вторгнення. Ворожа техніка також включає 24 031 бойову броньовану машину та 37 282 артилерійські системи.

