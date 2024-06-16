Сили оборони перехопили ініціативу на Харківському напрямку, – розвідка
Російські окупанти 10 травня почали наступ у Харківській області. Наші військові протистоять ворогу.
Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" Національної гвардії України Віталій Литвин в ефірі телемаратону заявив, що на напрямку Липців ініціатива ЗСУ в наших руках, пише 24 Канал.
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Що відомо про ситуацію на Харківському напрямку
Ми зараз покращуємо там тактичне становище спільно з 13 бригадою оперативного призначення Нацгвардії "Хартія",
– заявив посадовець.
За його словами, там проводять штурмові дії – ворога відкинули від Липців та намагаються стабілізувати ситуацію. Проте ворог перегруповується, покращує свої інженерно-фортифікаційні споруди та постійно підтягує резерви.
"Але зараз на тому напрямку ініціатива в наших руках. Не так, як у Вовчанську. У Вовчанську противник бореться і проводить також штурмові дії. Саме на нашому напрямку ситуація стабільна, контрольована, але тяжка", – розповів військовий.
За його словами, противник постійно завдає авіаударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони, вглиб логістичних шляхів та по самому Харкову.
Останні новини з Харківського напрямку
- Генштаб ЗСУ повідомив, що на Харківському напрямку окупанти марно атакували підрозділи Сил оборони в районі Вовчанська.
- Тільки за минулу добу ворог там втратив понад 180 осіб вбитими та пораненими, одну бойову броньовану машину, дві артилерійські системи та чотири автомобілі.
- У НАТО заявили, що окупанти в травні втрачали на Харківському напрямку майже тисячу осіб щодоби. Окрім того, перемоги Росії на цьому напрямку обмежені.