З часом це опублікують відповідні служби, – Сили оборони заявили про успіх на Харківщині

Українські воїни продовжують тримати оборону, намагаючись завадити ворогові просуватися вглиб нашої країни. Попри чисельну і збройну перевагу противника, нашим захисникам вдалося відкинути росіян з позицій на Харківщині.

На Харківщині ворог атакує з усіх флангів. Піхота у росіян у кілька разів переважає нашу. Противник безупинно використовує КАБи, які просто рівняють все, що є. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів командир зведеного підрозділу 153-ї бригади ЗСУ Назарій Кішак, передає 24 Канал.

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Скоро про це розкажуть

Попри таку напружену ситуацію, Силам оборони вдається проводити успішні контратаки. Так, за підтримки броньованої техніки та завдяки вдало спланованій операції українські бійці змогли покращити тактичне положення та просунутися на північ від Харкова, відкинути ворога у районі села Глибокого.

Де розташоване Глибоке: дивіться на карті

Крім того, за словами Кішака, є ще два напрямки, де успішно проведені атаки, і наші сили зайняли позиції.

Військовий не став вказувати, про які населені пункти йдеться, однак запевнив, що це з часом опублікують відповідні органи і служби.

Окремо Кішак додав, що вдалося перебити логістику росіян, шляхи постачання боєприпасів частково контролюють Сили оборони.

Так, у Липцях окупанти не можуть застосовувати бронетехніку, тому що логістику на їхні підвезення та ротацію контролюють Сили оборони.

Зазначимо, що на Харківському напрямку за минулу добу відбулося 14 атак ворога в районі Вовчанська та одна – поблизу села Липці.

У Вовчанську захисники відбили 10 російських штурмів. Запеклі бої точаться в районі агрегатного заводу у Вовчанську, де противник опинився в оточенні. На цьому підприємстві перебувають близько 400 окупантів. Щонайменше 30 росіян здалися після того, як неодноразові спроби їх врятувати не вдалися.

Нагадаємо, що Сили оборони мали також успіх на Луганщині. Там у районі Серебрянського лісництва військовим вдалося на кілометр відкинути росіян.