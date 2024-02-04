ISW підтвердив успіхи Сил оборони під Бахмутом і засумнівався у досягненнях росіян

Попри посилення наступу російських окупантів, українським силам не лише вдається стримувати ворога, але вибивати з позицій. Інститут вивчення війни повідомив про успіхи Сил оборони.

Нещодавно Сили оборони просунулися на Бахмутському напрямку.

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Рух уперед від українців

Так, експерти зазначають, що українським силам вдалося вибити росіян із позицій на південний захід від Бахмута.

Зокрема, оприлюднені 3 лютого кадри з геолокацією показують, як частини ворожої 85-ї окремої моторизованої бригади завдають ударів по наших військових, які діють у місцевості на південний захід від Бахмута. Раніше ця територія перебувала під контролем росіян. Це означає, що захисникам вдалося її повернути.

Водночас росіяни кажуть, що, мовляв, їх війська просунулися в напрямку Іванівського – на захід від Бахмута – і захопили нові висоти на північ і північний захід від Кліщіївки, а ЗСУ відбили кілька позицій на північ від Богданівки – на північний захід від Бахмуту.

Втім, в ISW не можуть підтвердити ці заяви окупантів. Наразі відомо, що:

у районах Богданівки, Кліщіївки та Іванівському напрямку точаться позиційні бої;

окупанти перекинули на Бахмутівський напрямок резерви, аби прорвати українську оборону на захід від Бахмута в напрямку Часового Яру.

ЗСУ розбили цілу штурмову групу росіян

Сили оборони нищать противника не лише на Бахмутському напрямку. Вони завдають ворогові шалених втрат і на Запорізькому. Так, бійці 65 окремої механізованої бригади ЗСУ знищили цілу штурмову групу окупантів.

Відомо, що це трапилося поблизу населеного пункту Роботине у Запорізькій області вже цього місяця.

Ворог спробував штурмувати українські позиції. Однак вогонь артилерії та мінометів наших захисників їх зупинив. Оператори БпЛА теж вправно полювали на російську піхоту. Окупанти втекли, залишивши на полі бою своїх поранених.

Тим часом військові з 72-ї окремої механізованої бригади "Чорних запорожців" знищили колону бронетехніки загарбників. Це вже сталося поблизу Новомихайлівки, що на Донеччині. Як наслідок, ворог не дорахувався 3 танків, 7 МТ-ЛБ, а також 1 БМП.