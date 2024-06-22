Яку блискучу операцію провели Сили оборони: Черник розібрав її особливості

Служба безпеки України разом зі Збройними силами України відпрацювали по полігону запуску "Шахедів". Крім того, ще було уражено три НПЗ у Краснодарському краї.

Про цю атаку у щоденному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

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Атака по полігону

За словами військового експерта, це направду блискуча операція. Чому? Тому що подолали 3 великі перепони:

Перший ешелон зенітно-ракетного перекриття по самій лінії боєзіткнення.

Перелетіли море. Це також дуже важливо, адже в Азовському морі є чимало суден, які мають на своєму борту зенітно-ракетні комплекси. Теоретично мала б ще існувати система обчисляння, але не працює.

Зуміли долетіти до аеродрому, який має добре прикриватися.

Проте тепер цікаво, наскільки масштабною була ця атака: скільки безпілотних систем пошкоджено й скільки людей загинуло. Було б дуже добре, якби постраждали оператори.

Застосування ФАБ-3000

Військовий експерт зазначив, що це дуже небезпечно, адже бомба дуже важка. При цьому вона доволі старенька ще 45 – 46 років. Але ми маємо розуміти, що росіяни готові удаватися до будь-чого, аби нас нищити.

Головний носій Ту-22М3 планувався (для застосування бомби – 24 Канал). Проте так виглядає, що її зуміли інтегрувати в Су-34. На борт можуть брати 2 таких бомби – не більше. А може навіть лише 1,

– розповів Черник.

Полковник запасу ЗСУ наголосив, що попри все, це дуже дошкульна й небезпечна бомба.

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