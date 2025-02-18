Ураження успішне: у Генштабі підтвердили удар по 3 нафтових об'єктах у Росії

Уночі 17 лютого Сили оборони України потужно атакували стратегічні об'єкти військової та паливно-енергетичної інфраструктури країни-агресора. Серед них – Ільський НПЗ у Краснодарському краї.

Уночі внаслідок атаки дронів зайнявся Ільський нафтопереробний завод. Там виникла масштабна пожежа, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Дивіться також Ексспівробітник СБУ пояснив, чи залишиться російська армія без пального через удари по НПЗ

Що відомо

Також під удар потрапили нафтоперекачувальні станції "Кропоткинская" та "Андреаполь". Вони забезпечували транспортування пального для потреб окупаційних військ.

Унаслідок ураження станції виведені з ладу. Це суттєво ускладнить логістику постачання пального для агресора.

Сили оборони України залишають за собою право завдавати ударів по стратегічних об’єктах, які сприяють збройній агресії Росії. Операції зі знищення енергетичної інфраструктури, яка підтримує незаконну війну росії, триватимуть,

– наголосили у Генштабі.

До слова, раніше джерела 24 Каналу повідомили, що Ільський завод містить шість технологічних установок перероблювання нафти загальною потужністю у 6,6 мільйона тонн на рік. В лютому 2024 року дрони СБУ вже уразили цей завод. Тоді була пошкоджена установка первинного перероблення нафти ціною 50 мільйонів доларів США.