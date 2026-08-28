Воїни СБУ уразили Ту-95МС в Енгельсі: Зеленський показав кадри роботи українських бійців

Українські захисники завдали нових ударів по військово-промислових та стратегічних об'єктах у глибокому тилу ворога. Відповідь за обстріли наших міст дісталася як до російських військових аеродромів, так і до потужних нафтопереробних підприємств.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Президент України Володимир Зеленський.

Які подробиці?

Сили оборони уразили російський нафтопереробний завод у Ярославському регіоні на відстані 1000 кілометрів від лінії фронту.

Окрім цього, спецпризначенці "Альфи" СБУ успішно влучили в стратегічний ракетоносій Ту-95МС на аеродромі в Енгельсі.

За словами глави держави, ці дії стали справедливою відповіддю на російські удари по Україні та ворожу активність у Чорному морі.

Росіяни повинні відчувати, що таке їхня війна,

– резюмував президент.

Як українські бійці нищать російські об'єкти: дивіться відео

Ураження стратегічних об'єктів ворога

Для атаки на стратегічне підприємство в глибокому тилу росіян було застосовано українські безпілотники FP-1. Завод "Славнефть-ЯНОС" безпосередньо задіяний у забезпеченні паливом окупаційних військ і випускає бензин, дизельне пальне та авіаційний гас.

Водночас точний удар по аеродрому в Енгельсі дозволив знешкодити саме той літак, який російські війська регулярно використовують для випускання крилатих ракет по українських містах.

Нагадаємо, раніше на нашому сайті повідомлялося, що Сили оборони уразили Афіпський НПЗ та Астраханський ГПЗ у Росії. Окрім цього, українські оборонці атакували НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Нижньогородській області.

Разом із тим, Генштаб ЗСУ підтвердив ураження командних пунктів російських військ у Донецьку. За даними військових, серед російських офіцерів можуть бути значні втрати.