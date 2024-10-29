Що могли уразити Сили оборони в окупованому Луганську

Вранці 29 жовтня в тимчасово окупованому Луганську лунали потужні вибухи. Сили оборони могли уразити військові склади.

На них, імовірно, Росія зберігала боєприпаси, які постачала на лінію фронту. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Владислав Селезньов.

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Як Сили оборони могли уразити арсенали в Луганську

Селезньов припустив, що в окупованому Луганську могли детонувати склади з боєприпасами. Також там могла зберігатися військова техніка, якась зброя та певні засоби для виконання тих чи інших завдань.

Проте варто говорити не лише про ураження військового об'єкта, а й про тих, хто допоміг цьому. Роботі передувала ефективна діяльність українських партизанів, які вже тривалий час перебувають на підконтрольній ворогу території.

Вони змогли відшукати ці об'єкти, провести відповідну верифікацію, а потім уже передати геолокаційні дані нашим фахівцям – чи то операторам дронових або ракетних систем, чи то льотчикам бойових літаків.

У будь-якому разі маємо розуміти, що ресурси є визначальним чинником та фактором, який впливає на ситуацію на полі бою. А отже, чим більше ресурсів на місцях базування в російській армії ми знищимо, тим буде краще,

– констатував Владислав Селезньов.

Що цікаво, OSINT-дослідники зі спільноти "КіберБорошно" визначили, що удару було завдано поблизу руїн сховища бронетанкової техніки в Луганську.