Сили оборони вдарили по нафтовому об'єкту у Волгоградській області, спалахнула пожежа
Сили оборони у ніч на 13 червня уразили нафтовий об'єкт у районі населеного пункту Котово у Волгоградській області. Руйнувань зазнав цех підготовки та перекачування нафти.
Під прицілом були й пункти управління та райони зосередження ворога. Про це повідомляє Генштаб та "Мілітарний".
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Що відомо про атаку на Волгоградську область?
Підтверджено, що після ураження на території підприємства виникла пожежа. Воно розташоване поблизу села Єфимовка,
Загоряння виявили о 3:41.
Пожежа на ЛПДС "Єфимовка" / Карта NASA FIRMS
ЛПДС "Єфимовка" належить компанії АТ "Транснефть – Приволга" та інтегрована в систему магістральних нафтопроводів, через які здійснюється прокачування сировини.
Резервуарний парк станції невеликий, але на його території є нафтові резервуари типу РВСП-5000 номінальним об'ємом 5 000 кубічний метр кожен.
Де розташована ЛПДС "Єфимовка": дивіться на карті
Цей об'єкт забезпечує підготовку, транспортування та перекачування нафти магістральними трубопроводами до нафтопереробних підприємств і експортної інфраструктури Росії.
Зокрема, там збирають та готують нафту з родовищ Коробковського нафтогазового родовища у Волгоградській області та суміжних родовищ у Волгоградській, Астраханській області та Республіці Калмикія.
До слова, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку на територію Волгоградської області, каже – працювала "певео".
Унаслідок падіння уламків на території промислової інфраструктури в Котовському районі виникло загоряння, ліквідація продовжується. У Кумилженському районі під час падіння БпЛА зафіксовано загоряння на околиці лісового масиву "Шакінська діброва", пожежу ліквідовано. Постраждалих немає,
– прозвітував він.
Що ще було атаковано 13 червня?
Т️акож цієї ночі було атаковано ворожі пункти управління у районах Соледара на Донеччині та Верхньої Криниці на Запоріжжі.
П️ерепало й пунктам управління БпЛА в районах:
- Хоромного на Брянщині,
- Верхньої Криниці на Запоріжжі,
- Воскресенки на Донеччині,
- Новомиколаївки на Херсонщині.
Т️акож було уражено райони зосередження особового складу противника у районах:
- Соледара та Успенівки Донецької області,
- Голубівки Харківської області,
- Привільного Запорізької області,
- Колотилівки Бєлгородської області,
- Нових Юрковичів і Чорноземного Городка Брянської області.