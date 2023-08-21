Вибухи у Підмосков'ї та на аеродромі "Шайківка": хронологія 544 дня війни

Опір українського народу російській агресії триває, від дня повномасштабного вторгнення військ Росії минуло 544 дні. Сили оборони дають відсіч ворогу та ведуть наступ на двох напрямках фронту.

Про головні новини станом на 21 серпня, події на міжнародній арені та боротьбу українців проти агресора пише 24 Канал.

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Ворог збільшив кількість ракетоносіїв Чорному морі до трьох – 2 надводних та 1 підводний. Сумарний залп "Калібрів" може досягати до 20. Загальна кількість складу корабельного угрупування – 11 одиниць.Греція приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України. Зеленський розраховує на грецьку ППО для Чорноморського регіону.У період від 19 до 21 серпня на ворожих авіабазах було неспокійно через дрони. Джерела 24 каналу в розвідці повідомилипро ураження за цей час 5 російських повітряних суден. Серед них були й стратегічні бомбардувальники.Ворожий "Шахед" поцілив по цивільному об'єкту на Чернігівщині під час повітряної тривоги.Представник ГУР Міноборони Андрій Черняк розповів, що керівництво ФСБ хоче домогтися звільнення міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. Між ними існує реальний конфлікт.США закликали своїх громадян негайно покинути Білорусь. Водночас Литва почала закривати пункти пропуску на спільному кордоні з країною-помічницею Росії.Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Греції Катеріною Сакелларопулу. Лідери обговорили поточний стан справ на передовій і безпекову ситуацію в регіоні.Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала ситуацію на Лиманському та Куп'янському напрямках дуже складною. Куп'янськ потерпає від серйозних обстрілів.У російському Волгограді спалахнула потужна пожежа в районі річкового порту. Клуби диму бачили з різних районів міста.Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що, за попередніми даними, на аеродромі "Шайківка" щонайменше один літак ворога зазнав пошкоджень. Окупанти намагаються не інформувати про реальний стан речей на летовищі, аби приховати наслідки атаки.Греція тренуватиме українських пілотів на F-16. Про це Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з грецьким прем'єром Кіріакосом Міцотакісом.Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що Заходу досі не вдалося ліквідувати Путіна, бо Кремль не шкодує грошей на безпеку. Росія має розгалужену мережу спецслужб й різноманітних безпекових структур. Вони працюють краще за армію.Посол Росії в Данії Владімір Барбін засудив передачу Україні 19 винищувачів F-16 цією державою та заявив про загрозу "ескалації конфлікту". Данський міністр оборони Якоб Еллеман-Єнсен присоромив дипломата й нагадав, що це саме Росія почала повномасштабну агресію й що вона могла б це припинити.Кількість постраждалих у Чернігові зросла до 181 людини. 41 особа нині у лікарні, 4 – у важкому стані. 16 людей прооперовано. Внаслідок ракетного удару Росії 19 серпня пошкоджено 10 адміністративних будівель та 53 житлові будинки (постраждало 398 квартир), а також зруйновано 6,5 тисяч квадратних метрів покрівель. Про це "Суспільному" заявив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.Сили оборони наступають на Мелітопольському напрямку. Наша авіація протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 4 пункти управління росіян. Про це повідомляє Генштаб.Протягом доби відбулося понад 20 бойових зіткнень. Росіяни завдали 2 ракетних та 30 авіаційних ударів по позиціях ЗСУ й населених пунктах, а також 35 разів обстрілювали їх з РСЗВ. На жаль, серед цивільних є загиблі та поранені. Про це мовиться у зведенні Генштабу ЗСУ.Україна вироблятиме на своїй території шведські БМП CV90. Нідерланди дадуть нашій державі 42 літаки F-16, а Данія передасть 19 таких винищувачів. Також розширяться тренування. Про це заявив Зеленський під час традиційного звернення до українців.На російському аеродромі "Шайківка" внаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак. Люди з центральної Росії виконали поставлені задачі в координації з ГУР й успішно повернулися. Про це сказав виданню LIGA.net представник ГУР МО Андрій Юсов.Зеленський назвав свої візити в Нідерланди, Данію та Швецію історичними. В усіх 3 країнах обговорювалися нові пакети оборонної підтримки для ЗСУ, політична взаємодія та українська формула миру.Дмітрій Пєсков не виходив та зв'язок та не з'являвся на публіці 3 тижні поспіль після скандального інтерв'ю The New York Times, в якому прессекретар Кремля анонсував переобрання Владіміра Путіна з 90% голосів й назвав вибори в Росії дорогою бюрократією. Ксєнія Собчак заявила, що представник російського диктатора зараз у відпустці.В Росії на аеродромі "Шайківка" було гучно. Кремлівські пропагандисти звинуватили ЗСУ в нібито застосуванні БпЛА. Також вони заявили, що внаслідок "атаки" у Калузькій області буцімто зазнав пошкоджень один літак, що не використовувався.Київ підтопило внаслідок потужної зливи з грозою. Після цього біля торговельного центру "Україна" виринув з-під землі гейзер.Республіка Косово приєдналася до декларації G7 щодо підтримки України. Забезпечення перемоги України та притягнення російських лідерів до відповідальності за їхні злочини є важливими для збереження миру та демократії. Про це заявив прем'єр-міністр Альбін Курті.Двом чоловікам, які здійснили замах на заступника глави ДПС Євгена Сокура, обрали запобіжні заходи. На час досудового розслідування нападники перебуватимуть під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє ДБР.Щонайменше 3 людини загинули у Москві під час потужної зливи 20 серпня. Вони були на екскурсії у підземних колекторах й потонули.Обвинувальний акт щодо судді Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця на блокпосту, скерували до суду. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.Володимир Зеленський зустрівся з королевою Данії Маргрете II та членами королівської родини. Президент подякував данському народу, уряду й парламенту за потужну допомогу Україні.

Зеленський з робочим візитом у Данії: відео Офісу Президента

Ймовірно, Україні вперше вдалось знищити стратегічний бомбардувальник Росії Ту-22М3. Це сталось під час вибухів на аеродромі Сольці 19 серпня. Тепер у мережі з'явились фото, які це підтверджують. Країна-агресор більше не має інженерно-технічної бази для будівництва нових.У ГУР МО відреагували на повідомлення британської розвідки про те, що Росія створює нову армію на тимчасово окупованому Півдні України. Андрій Юсов зазначив, що ворог постійно проводить перегрупування. Водночас наразі значного посилення чи зміни особового складу немає,В Україні планують створити військову поліцію. Вона буде діяти на базі Міноборони України та виконуватиме правоохоронні функції серед військовослужбовців. Відповідний законопроєкт на етапі розробки.ДБР повідомило про підозру командиру однієї з військових частин Миколаївщини. За даними слідства, він безпідставно нарахував майже 5,5 мільйона гривень підлеглим, які тривалий час не з'являлися на службі. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

12:33 Сили оборони мали успіх південно-східніше Роботиного та південніше Малої Токмачки в Запорізької області. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр. Також ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботиного Запорізької області, але безуспішно.

Роботине на карті бойових дій

Мала Токмачка на карті бойових дій

Розвідка Міноборони Великої Британії повідомила, що Росія може працювати над створенням нових військових формувань. Це потрібно державі-агресорці для перекидання ресурсів.У Москві не змогли приземлитися пів сотні літаків через раніше оголошений план "Килим", в аеропортах затримки десятків рейсів.У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив 12 автомобілів військових. Він власноруч виготовляв запалювальний пристрій та підкладав до потрібної машини.Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Данії. Він заявив, що всі сусіди Росії будуть під загрозою, якщо Україні не вдасться вистояти. Також подякував Данії за військову допомогу, зокрема передачу винищувачів F-16.На Донеччині загинув молодший сержант ЗСУ Роман Матрущенко. Герой поліг у бою під час штурму ворожих позицій поблизу Кліщіївки Бахмутського району. Без батька залишився 6-річний син.Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян бідкається на атаку дронів. Вона стверджує, що один із безпілотників нібито був збитий у Московській області саме неподалік її будинку.Президент Володимир Зеленський після візиту до Швеції, Данії та Нідерландів може прибути до Афін, де сьогодні відбудеться зустріч лідерів Західних Балкан.Російські окупанти перекинули в Маріупольський морський порт військовий корабель. За годину до швартування судна на території порту здійснили посадку чотири бойових гвинтокрили різного класу.ЗСУ вже звільнили на Бахмутському напрямку 43 квадратних кілометри української території, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.Захід, попри страхи російського лідера, не планує його скидати. Путін "несе відповідальність за свою диктатуру", заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.У Підмосков'ї чули гучний вибух, а також бачили сліди "бавовни". Тож, вочевидь, режим "Ковер" не допоміг. Російські телеграм-канали пишуть, що ППО нібито спрацювало під Звенигородом.В Москві закрили всі аеропорти через нібито атаку дронів. Оголошено так званий режим "Ковер", який вводиться при спробі збити невідомі об'єкти.Неявка російського диктатора Володимира Путіна на саміт БРІКС свідчить про ізоляцію Росії та звуження горизонтів лідера Росії, пише СNN.За минулу добу українські військові знищили 460 окупантів, 12 танків та 19 артилерійських систем. Від початку вторгнення ЗСУ ліквідували 257 930 російських загарбників.В акваторії Чорного моря не лише підводний ракетоносій "Калібрів", а й надводний. Сили оборони півдня України констатували, що загальний залп ракет суттєво зріс.

06:00 Генштаб ЗСУ опублікував ранкове зведення про ситуацію на полі бою, головне з нього:

Протягом минулої доби російські війська завдали 29 авіаційних ударів та здійснили 43 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. За добу відбулось понад 25 бойових зіткнень.

Сили оборони продовжують вести наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Російські окупанти створили "план розвитку" тимчасово окупованого Маріуполя. Москва хоче збільшити населення міста приблизно на 300 тисяч за рахунок міграції з Росії.Президент Володимир Зеленський пояснив, чому українські захисники не почали контрнаступ раніше. Річ у тім, що Україна не мала достатньо зброї та іншої техніки.Сполученні Штати мають намір наростити виробництво боєприпасів для того, щоб допомогти взимку українській армії у війні проти Росії, пише The Washington Post.

00:00 Після довгих місяців вагань союзники України нарешті оголосили про відправку Повітряним силам винищувачів F-16. Українці в соціальних мережах почали публікувати радісні повідомлення та створювати меми.

Найбільше поширюють відео кількарічної давнини з президентом Володимиром Зеленський. На ньому він говорить дослівно: "Літаки літять – будемо всіх бомбіть".