Мінус майже 40 окупантів та ворожа техніка: Сили оборони відбили механізований російський штурм

Російські загарбники намагаються штурмувати українські позиції. Проте Сили оборони завдають відсічі ворогу.

Бійці 118 окремої механізованої бригади відбили механізований штурм росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили оборони Півдня України.

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Яких втрат зазнали росіяни?

У Силах оборони Півдня кажуть, що окупанти вдалися до невдалої спроби механізованого штурму, але українські захисники зі 118 окремої механізованої бригади дали гідну відсіч.

Бійці змогли зупинити окупантів ще на значній відстані від своїх позицій. Окрім цього, вони знищили ворожий танк, 3 БМП та 4 багі. Протягом кількох годин військові також ліквідували 38 окупантів, ще трьох – поранили.

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Зазначимо, що українські захисники продовжують стримувати ворога й на Донеччині. Уперше за довгий час на Покровському напрямку противник здійснив механізований штурм, залучивши важку техніку для прориву оборонних порядків Сил оборони.

Бійці 155-ї ОМБр успішно відбили штурм та знищили всю ворожу колону. Вони наголосили, що Покровськ продовжує стояти.