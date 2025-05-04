Сили оборони уразили командний пункт окупантів у районі Бахмута

Українські захисники уразили командний пункт 6-ї мотострілецької дивізії ворога в районі Бахмута. Наші воїни суттєво знизили здатність окупаційних військ здійснювати управління на Покровському напрямку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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ЗСУ уразили командний пункт росіян у районі Бахмута

Так, у Генштабі підтвердили, що днями Повітряні сили ЗСУ завдали нищівного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії противника в районі тимчасово окупованого Бахмута Донецької області.

Унаслідок удару суттєво знижено здатність окупаційних військ Росії здійснювати управління на Покровському напрямку. Наразі дані щодо втрат ворога уточнюються,

– заявив Генштаб.

Також наголосив, що Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії агресора й завдавати йому відчутних втрат.

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Зауважимо, раніше українські захисники уразили пункт дислокації 448 ракетної бригади Росії, яка завдала удару балістикою по Сумах 13 квітня.