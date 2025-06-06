Повний дебілізм росіян, – Світан про успішні удари Сил оборони по 3 установках "Іскандер"

Сил оборони завдали ударів по 3 установках "Іскандер" росіян в районі міста Клинці, що на Брянщині. Одну з них вдалось знищити, решту – уразити. Це принесло росіянам шалених збитків.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що свідченням російського дебілізму є й те, що на цьому ж місці раніше Сили оборони також вразили їхнє озброєння.

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"Повний дебілізм росіян"

За словами полковника запасу ЗСУ, російські "Іскандери" є набагато небезпечніші за "Орєшнік". Останній завдає менше шкоди, адже немає такої боєголовки, як "Іскандер". Тому три установки були серйозною проблемою для України.

Світан пояснив, що Сили оборони з підтримкою СБУ спершу відстежили переміщення, приблизне місце дислокації та завдали успішний ракетний удар. В результаті, одна установка знищена, дві – пошкодженні

Росіяни рахують "Іскандери" десятками. Тому пошкодження 3 установок рівнозначне знищенню 20 – 40 літаків стратегічної авіації. Це повний дебілізм росіян. Крім того, 2 роки тому саме там наш Patriot зніс 5 російських бортів Су-34, Су-35 та 2 Мі-8. Росіяни встали на ті самі граблі. Це 40 кілометрів до кордону з Україною,

– наголосив він.

До речі, у Генштабі повідомили, що з цих установок "Іскандер" росіяни планували атакувати Україну, ймовірно, Київ. Там зазначили, що ефективна та своєчасна бойова робота українських захисників дозволила уникнути жертв серед цивільного населення.