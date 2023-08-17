У дельті Дніпра українські захисники знищили ще 3 човни, – ОК "Південь"

Російська армія не перестає використовувати човни для того, щоб намагатися захистити свої позиції в тимчасово окупованій Херсонській області. Водночас Сили оборони продовжують нищити водний транспорт ворога.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, за минулу добу знищили ще 3 човни російських військових, передає 24 Канал.

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Гуменюк розповіла про знищення російських човнів

Наталія Гуменюк зазначили, що російські човни маневрують дельтою річки Дніпро поміж островів та намагаються захистити свої позиції й спостережні пункти на цих територіях. Водночас це не заважає нашим захисникам завдавати втрат ворогу.

Знову 3 човни за минулу добу пішли курсом російського воєнного корабля,

– сказала речниця ОК "Південь".

Крім цього, українські військові також знищили пункт керування безпілотниками ворога на лівобережжі Херсонської області. Гуменюк наголосила, що наразі росіянам не дає спокій перспектива просування Сил оборони на цьому напрямку, тому вони всіляко намагаються протидіяти цьому, використовуючи й станції радіоелектронної боротьби.

"Фактично в кожному нашому зведені є знищення також і станції радіоелектронної боротьби за добу, тому що ворог намагається глушити наші безпілотники", – сказала вона.

Наостанок речниця ОК "Південь" наголосила, що один з українських БпЛА зміг влучити у розвідувальну станцію окупантів. До того ж вона додала, що наразі на лівобережжі Херсонської області досить багато розгорнуто пунктів відеоспостереження і радіолокації.

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