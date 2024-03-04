Філігранна робота від 47-ї: на Авдіївському напрямку знищили окупантів і зачистили ділянку

Українські військові продовжують давати відсіч ворогу. Сили оборони показали, як на Авдіївському напрямку ліквідували російських загарбників та успішно зачистили ділянку.

Кадри успішної роботи українських захисників оприлюднили 4 березня.

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Успішна робота українських захисників

Сухопутні війська опублікували відео, на якому видно як військові 47 окремої механізованої бригади знищили окупантів на Авдіївському напрямку та успішно зачистили ділянку.

Воїни 47 окремої механізованої бригади продовжують щоденно ліквідовувати російських загарбників на Авдіївському напрямку. І так вже майже 5 місяців,

– йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео взаємодія роти ударних БпЛА та піхоти 47 ОМБр.

Воїни 47 окремої механізованої бригади ліквідували окупантів на Авдіївському напрямку: дивіться відео

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