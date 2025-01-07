ЗСУ влаштували "кладовище" для російської техніки поблизу Часового Яру: в мережі з'явилось відео

Нещодавно на Донеччині відбувся невдалий наступ росіян на українські позиції неподалік Часового Яру. Ймовірно, внаслідок цього там залишилося багато знищеної російської техніки.

Відповідне відео у своєму телеграм-каналі виклав український військовий блогер з псевдонімом Para Pax. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Forbes.

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Скільки російської техніки знищили ЗСУ

У своєму матеріалі для видання військовий оглядач Девід Екс каже, що відсутність снігу та нещодавні повідомлення про масований наступ військ російської армії за участю великої кількості танків Т-62 вказують на Часів Яр. Він додає, що це місто-фортецю росіяни не можуть захопити вже більшу частину року.

"Кладовище" російської техніки поблизу Часового Яру: відео Para Pax

Журналіст каже, що більшість із приблизно 14 знищених одиниць російської техніки є звичайними бойовими пристроями, включно зі старими танками Т-62 і броньованими тягачами МТ-ЛБ. Окрім цього, також є пара нових гусеничних машин, які, ймовірно, є саморобними бронетранспортерами на базі шасі Т-62.

За інших рівних умов 33-тонний броньований корпус безбаштового танка Т-62 у поєднанні з двигуном потужністю 580 кінських сил має забезпечити розумний ступінь захисту та мобільності будь-якій піхоті, яка зможе просунутися в порожній простір, де раніше знаходилася баштова ніша,

– каже Екс.

Водночас російські пропагандисти кажуть, що командування російської армії час від часу робить спроби прискорити штурм українських позицій атакою бронетанкової групи. Однак, Сили оборони України "повністю знищують її за допомогою безпілотників FPV" приблизно за 20 – 60 хвилин.

Екс вважає, що найближчим часом росіяни використовуватимуть ще більше транспортерів, перероблених з Т-62, адже втрати Росії у техніці перевищують 15 тисяч.

Він також додав, що спеціально створені БТР стають дедалі рідкіснішими та зазначив, що ці імпровізовані машини "спіткає така сама доля", як і складніші гусеничні та колісні БМП-3 та колісні БТР-82, які вони замінюють.

Зазначимо, що росіяни постійно намагаються захопити Часів Яр. Місто перебуває під постійними обстрілами. У ЗСУ пояснили, що захоплення Часового Яру може дозволити російським військам здійснити подальший наступ вглиб регіону.