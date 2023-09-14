У Міноборони заявили про звільнення Андріївки, у ЗСУ кажуть, що інформація – "передчасна"
Джерело:Ганна Маляр
У Міноборони заявили, що Силам оборони вдалося визволити з-під окупації Андріївку в Донецькій області. Цей населений пункт розташований на Бахмутському напрямку.
Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, українські бійці закріплюються на зайнятих позиціях в районі Андріївки. Згодом Ганна Маляр змінила повідомлення.
Дивіться також ЗСУ просуваються в бік Донецького аеропорту: як за тиждень змінилася лінія фронту
У районі Андріївки тривають бої
Вона зазначила, що ситуація в Андріївці дуже складна і мінлива.
Допис Маляр про Андріївку / Скриншот
На повідомлення Маляр відреагувала пресслужба 3 окремої штурмової бригади. У повідомленні мовиться, що заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною.
Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки. Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань,
– мовиться у повідомленні.
Українські бійці спростували інформацію про взяття Андріївки / Скриншот
Маляр повідомила, що Сили оборони рухаються вперед на Бахмутському напрямку. Зокрема, на північному фланзі ворог намагається відбити втрачені позиції, а на південному – наші бійці успішно просуваються. Маляр зазначила, що основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки.
Зазначимо, що Андріївка розташована на південний захід від Бахмута. Відстань між населеним пунктами менше 10 кілометрів.
Показуємо Андріївку на карті
Яке стратегічне значення Андріївки
У липні речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що вихід російських військових з Андріївки дозволить оточити ворога у Бахмуті.
Череватий пояснював, що Андріївка, як і будь-які населені пункти навколо Бахмута, дозволяють завершувати операцію з оточення Бахмута і витіснити або взяти в кільце ворога.
Начальник пресслужби 26 окремої артилерійської бригади Олег Калашніков заявив, що біля Андріївки розташовані панівні висоти, які найвищі в тому районі.
Коли Збройні Сили України їх візьмуть, вони зможуть контролювати логістику росіян – трасу Горлівка – Бахмут. Тоді українська армія повністю перекриє її своїм вогнем.
ЗСУ зайняли частину Опитного
- 11 вересня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що українські військові провели успішну операцію на південь від Авдіївки. Нашим бійцям завдяки вдалим штурмовим діям вдалося зайняти частину Опитного.
- Водночас Віталій Барабаш зазначив, що в самому селищі Опитне тривають бої. Додамо, що Опитне розташоване всього за декілька кілометрів від Донецького аеропорту та власне самого міста Донецьк.
- У Міноборони України, коментуючи успіх наших військ в районі Опитного, зазначили, що ситуація дуже мінлива. Зокрема, там тривають бої та можлива зміна позицій і самої ситуації.