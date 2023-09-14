У Міноборони заявили про звільнення Андріївки, у ЗСУ кажуть, що інформація – "передчасна"

У Міноборони заявили, що Силам оборони вдалося визволити з-під окупації Андріївку в Донецькій області. Цей населений пункт розташований на Бахмутському напрямку.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, українські бійці закріплюються на зайнятих позиціях в районі Андріївки. Згодом Ганна Маляр змінила повідомлення.

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У районі Андріївки тривають бої

Вона зазначила, що ситуація в Андріївці дуже складна і мінлива.



Допис Маляр про Андріївку / Скриншот

На повідомлення Маляр відреагувала пресслужба 3 окремої штурмової бригади. У повідомленні мовиться, що заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною.

Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки. Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань,

– мовиться у повідомленні.



Українські бійці спростували інформацію про взяття Андріївки / Скриншот

Маляр повідомила, що Сили оборони рухаються вперед на Бахмутському напрямку. Зокрема, на північному фланзі ворог намагається відбити втрачені позиції, а на південному – наші бійці успішно просуваються. Маляр зазначила, що основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки.

Зазначимо, що Андріївка розташована на південний захід від Бахмута. Відстань між населеним пунктами менше 10 кілометрів.

Показуємо Андріївку на карті

Яке стратегічне значення Андріївки

У липні речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що вихід російських військових з Андріївки дозволить оточити ворога у Бахмуті.

Череватий пояснював, що Андріївка, як і будь-які населені пункти навколо Бахмута, дозволяють завершувати операцію з оточення Бахмута і витіснити або взяти в кільце ворога.

Начальник пресслужби 26 окремої артилерійської бригади Олег Калашніков заявив, що біля Андріївки розташовані панівні висоти, які найвищі в тому районі.

Коли Збройні Сили України їх візьмуть, вони зможуть контролювати логістику росіян – трасу Горлівка – Бахмут. Тоді українська армія повністю перекриє її своїм вогнем.

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