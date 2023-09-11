Сили оборони звільнили частину Опитного й мали успіх біля Новомайорського, – Маляр

Українські захисники звільнили від окупантів селище Опитне, що біля Авдіївки на Донеччині. Окрім того, наші воїни мають успіхи біля Новомайорського.

Про це повідомила заступниця міністра оборони. Ганна Маляр зазначила, що наші військові закріплюються в тих районах, де мали успіхи.

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Звільнено частину селища Опитне біля Авдіївки

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Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту,

– зазначила Маляр.

Також розповіла, що українські війська упродовж тижня мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області. Наразі наші захисники закріплюються у тих районах, де мали успіх.

Селище Опитне розташоване приблизно за 3 кілометри від Донецького аеропорту.

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