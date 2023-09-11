Сили оборони звільнили частину Опитного й мали успіх біля Новомайорського, – Маляр
Джерело:Military Media Center
Українські захисники звільнили від окупантів селище Опитне, що біля Авдіївки на Донеччині. Окрім того, наші воїни мають успіхи біля Новомайорського.
Про це повідомила заступниця міністра оборони. Ганна Маляр зазначила, що наші військові закріплюються в тих районах, де мали успіхи.
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Звільнено частину селища Опитне біля Авдіївки
Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту,
– зазначила Маляр.
Також розповіла, що українські війська упродовж тижня мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області. Наразі наші захисники закріплюються у тих районах, де мали успіх.Цікаво! Селище Опитне розташоване приблизно за 3 кілометри від Донецького аеропорту.
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Що відбувається на фронті: актуальні дані від Генштабу
- Вранці 11 вересня Генштаб ЗСУ оприлюднив зведення з фронту. На Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки. Наші захисники витісняють противника із зайнятих позицій та закріплюються на досягнутих рубежах, тривають жорсткі бої.
- Окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.
- На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, стримувати ворога, проводити штурмові дії і метр за метром відвойовувати нашу землю.
- Так, наші військові успішно тримають оборону в районах Кераміка, Авдіївки, Сєверного, Мар'їнки та Рівнополя Донецької області, де протягом доби противник здійснив близько 20 невдалих спроб витіснити українські підрозділи з займаних позицій. Всі атаки агресора обернулися для нього значними втратами в живій силі та техніці.
- Українські захисники продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
- На Херсонському – Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилу противника.