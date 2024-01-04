Сили оборони завдали удару по частині зв'язку в Євпаторії, – "Атеш"

В окупантів четвер, 4 січня, видався вкрай невдалим. Сили оборони завдали потужний удар по частині зв'язку в Євпаторії,

Рух "Атеш" повідомив, що на місці інциденту спалахнула пожежа. Палає військова частина окупантів.

Зверніть увагу У Криму знову тривожно: окупанти заявляють про масований удар

В "Атеш" також показали кадри, що зараз відбувається на місці удару.



Військова частина окупантів горить-палає / "Атеш"



В окупантів геть не вдався четвер / "Атеш"

У тимчасово окупованому Криму четвер, 4 січня, видався дуже спекотним та вкрай негативним для загарбників. Можливо, вони забули випити каву з корицею. Або півострів гучно відзначає День народження Кирила Буданова.

Микола Олещук – командувач Повітряних Сил – заявив, що чекає епічний звіт про події дня у Криму.

Привіт окупантам у Криму! Чекаю від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4-го січня і вкотре дякую пілотам Повітряних Сил та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу,

– заявив Олещук.



Ворог не має жодного майбутнього у тимчасово окупованому Криму. Українські герої звільнять півострів.