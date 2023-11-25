Велика кількість "Шахедів" заходить на Київ з різних напрямків, – КМВА

Повітряна тривога у ніч на 26 листопада охопила низку областей України. Зокрема, про загрозу сповістили жителів Київщини.

Згодом стало відомо, що на території області працює ППО. Повітряну тривогу на Київщині оголосили ще о 02:05.

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Після 4:00 у Київській міській військовій адміністрації попередили про велику кількість ворожих БпЛА, що заходять на Київ з різних напрямків. "Наполегливо просимо перебувати в укриттях до відбою тривоги", – написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Згодом масовану атаку дронами прокоментували й у Зеленського. "Атака російських БПЛА триває, ППО працює, залишайтесь в безпеці", – написав Андрій Єрмак, голова ОП.

Людей просять йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя. Окрім того, українцям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео та публікувати у мережі роботу захисників українського неба.

Що відомо про ситуацію в Україні у ніч на 25 листопада

Ніч на 25 листопада виявилася неспокійною для низки областей України. Російські окупанти скоюють чергову терористичну атаку "Шахедами". Зокрема, станом на 02:50 про загрозу сповіщають жителів таких областей:

Київська;

Черкаська;

Кіровоградська;

Миколаївська;

Херсонська;

Чернігівська;

Полтавська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Сумська;

Харківська;

Луганська.

У повітряному просторі України – ударні БпЛА. Інформація про роботу ППО в інших областях наразі не надходила.

Російським окупантам доведеться відповісти за кожну терористичну атаку. Ворог не має жодних шансів реалізувати свої цинічні задуми.