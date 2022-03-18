Сили ППО за день знищили 7 літаків, вертоліт і 3 ракети росіян
18 березня 2022 , 01:22Читать новость на русском
Джерело:Командування Повітряних Сил ЗСУ
Повітряні Сили продовжують завдавати втрат російським загарбникам. ЗСУ знищують ворога як у небі, так і на землі.
Протиповітряна оборона України у четвер, 17 березня, ліквідувала 14 авіацілей окупаційних військ.
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Винищувачі провели в небі кілька повітряних боїв, уразили дві повітряні цілі, попередньо – це винищувач і штурмовик ворога,
– зазначили у ПС ЗСУ.
Зенітні ракетні війська звітують про ураження ще п'ятьох літаків окупантів, типи встановлюються. Знищено 3 безпілотники, 3 крилаті ракети та один вертоліт.
По колонах броньованої техніки й автомобілях забезпечення російських окупаційних військ потужних ударів завдала бомбардувальна та штурмова авіація.