Над Харківщиною збили "Шахід" і "Гранат": окупанти намагалися атакувати і Сумщину

Російські війська не припиняють тероризувати Україну й знову застосували дрони-камікадзе. Окупанти намагалися атакувати Харківську та Сумську області.

Вночі 10 квітня сили ППО Повітряного командування "Схід" вдало відпрацювали в Харківській області. Наші захисники знищили два ворожих БпЛА.

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У Сумській області збили безпілотник "Зала"

За попередньою інформацією, ліквідовано, ймовірно, один "Шахід" та "Гранат-4".

Слід зазначити, що в Генштабі ЗСУ зранку 10 квітня повідомили, що за минулу добу було знищено 6 ворожих безпілотників. Зокрема, 3 БпЛА типу "Ланцет", 2 – "Зала" та 1 – "Суперкам".

У неділю, 9 квітня, над Сумською областю було збито ворожий БпЛА, ймовірно Zala-421-16E2. Про це інформував український журналіст Андрій Цаплієнко.

Він зазначив, що політ безпілотника може контролюватися радіо чи відеоканалом на відстані до 50 кілометрів.

Розвідники OSINT розповіли, що безпілотник "Зала" наводить на ціль баражуючі боєприпаси "Ланцет". Повідомляється, що його номер "0725-1" свідчить про те, що це дрон нової серії, тобто, виготовлений нещодавно.

Експерти вказують, що камера дрона гірша, аніж ті, які стояли на попередніх серіях.

На Півдні була загроза БпЛА

Пізно ввечері 9 квітня на Півдні України була загроза безпілотників, через що оголошували тривогу.

Загроза удару БпЛА була в Запорізькій, а також Дніпропетровській областях.

Під час тривоги вибухи прогриміли в Херсонській області. Вони прогриміли у Херсонському районі області, а також у Бериславі.

На цей момент інформації, що спричинило вибухи в Херсонській області – немає.