Помста за Луганськ: Сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом біля Василькова

Сили протиповітряної оборони збили ІЛ-76 з окупантами на Київщині поблизу міста Василькова. У Збройних силах назвали це помстою за Луганськ.

Про це повідомили 26 лютого о 00:52. Уламки збитого літака з окупантами впали поблизу села Калинівка.

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"Це помста за Луганськ 2014. Смерть ворогам!", – написали у Збройних силах України.

Деталі збиття літака

У перший рік війни Росії з Україною, 14 червня 2014 року, диверсійна група "Вагнер" збила український Іл-76 неподалік Луганська. Через обстріл загинули 40 десантників та 9 членів екіпажу.

Російського літака успішно атакував і збив український винищувач Су-27. Наразі немає інформації про точну кількість мертвих окупантів.

Наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря! Слава українським пілотам!,

– написали у командуванні повітряних сил.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

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