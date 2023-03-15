У Повітряних силах сказали, скільки ракет та дронів вдалося збити за час масованих обстрілів

З початку повномасштабної війни, а тим паче з початку масованих обстрілів України Росія випустила сотні ракет та дронів по мирним містам та критичній інфраструктурі нашої держави. Сили ППО неустанно збивають якомога більше з них, щоб запобігти новим катастрофам та жертвам.

Для своїх атак по містам України Росія витратила величезний стратегічний запас ракет. Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє 24 Канал.

До теми Військовий оглядач пояснив, скільки ракет Росія виготовляє за місяць і за рік

Скільки сили ППО збили з осені минулого року

До масованих ракетних обстрілів країна-терористка почала вдаватися з осені минулого року. Її цілями була, зокрема, критична інфраструктура, зруйнувавши яку окупанти хотіли зимою занурити у пітьму Україну.

З цього часу, з 11 вересня 2022 року, за словами Юрія Ігната, Сили протиповітряної оборони станом на 9 березня збили:

майже 700 ворожих ракет,

понад 650 дронів-камікадзе іранського та російського виробництва.

І уся ця кількість – без урахування тих ракет та безпілотників, яких, на жаль, збити не вдалося.

Міністр оборони, коли зустрічався зі своїм норвезьким колегою, заявляв, що 820 лише крилатих і балістичних ракет з моменту масованих атак критичної інфраструктури з вересня минулого року застосовано ворогом,

– підкреслив Юрій Ігнат.

Потенціал, який треба відновлювати

Також речник командування Повітряних сил ЗСУ підкреслив, що всю цю кількість ракет країна терористка виготовляла не один рік.

Це величезний потенціал, який треба відновлювати, вони ті ракети виготовляли роками, а деякі – десятиріччями,

– сказав він.

Остання масована ракетна атака по Україні