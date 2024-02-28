Сили ППО збили усі "Шахеди", якими ворог атакував Україну

Наприкінці минулої доби, 27 лютого, росіяни атакували Україну за допомогою "Шахедів". Наші воїни збили в небі всі повітряні цілі.

У Генштабі повідомили, що наприкінці минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 10 безпілотників "Шахед".

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Сили ППО збили всі "Шахеди"

Згідно з даними Генштабу, під час вечірньої атаки 27 лютого сили ППО збили 10 "Шахедів" з 10.

Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БпЛА було знищено,

– мовиться в повідомленні.

Згодом інформацію підтвердили у Повітряних силах. Вони додали, що ворог випускав дрони з району Приморсько-Ахтарськ.

Подробиці нічної атаки

27 лютого о 21:35 Повітряні сили повідомили, що БпЛА з Чорного моря летять в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області. Відбій загрози ударних БпЛА оголосили о 23:03.

В Силах оборони Півдня повідомили, що безпілотники були спрямовані на Миколаївщину й Одещину.

Протягом 1,5 години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку. Переважна більшість "Шахедів" збита над морем:

1 на Миколаївщині, 9 на Одещині,

– мовиться в повідомленні.

Через уламки дрона почалась пожежа

Раніше повідомлялося, що падіння уламків одного зі збитих дронів спричинило замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури в Одесі й на місці спалахнула пожежа.

Згодом в Силах оборони Півдня уточнили, що під час маневрів дронів над промисловою зоною місті уламки збитого дрона пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу і, на щастя, ніхто не постраждав.