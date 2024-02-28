Сили ППО збили усі "Шахеди", якими ворог атакував Україну
Джерело:Генштаб ЗСУ
Наприкінці минулої доби, 27 лютого, росіяни атакували Україну за допомогою "Шахедів". Наші воїни збили в небі всі повітряні цілі.
У Генштабі повідомили, що наприкінці минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 10 безпілотників "Шахед".
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Сили ППО збили всі "Шахеди"
Згідно з даними Генштабу, під час вечірньої атаки 27 лютого сили ППО збили 10 "Шахедів" з 10.
Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БпЛА було знищено,
– мовиться в повідомленні.
Згодом інформацію підтвердили у Повітряних силах. Вони додали, що ворог випускав дрони з району Приморсько-Ахтарськ.
Подробиці нічної атаки
27 лютого о 21:35 Повітряні сили повідомили, що БпЛА з Чорного моря летять в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області. Відбій загрози ударних БпЛА оголосили о 23:03.
В Силах оборони Півдня повідомили, що безпілотники були спрямовані на Миколаївщину й Одещину.
Протягом 1,5 години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку. Переважна більшість "Шахедів" збита над морем:
1 на Миколаївщині, 9 на Одещині,
– мовиться в повідомленні.
Через уламки дрона почалась пожежа
Раніше повідомлялося, що падіння уламків одного зі збитих дронів спричинило замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури в Одесі й на місці спалахнула пожежа.
Згодом в Силах оборони Півдня уточнили, що під час маневрів дронів над промисловою зоною місті уламки збитого дрона пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури.
Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу і, на щастя, ніхто не постраждав.