Сили швидкого реагування НАТО приведені у бойову готовність, – експосол США в Росії

Росія продовжує вести цинічну війну проти України. Наші захисники чинять гідний опір агресору. Крім того, американський дипломат повідомив важливу новину про НАТО.

У п'ятницю, 25 грудня, лідери держав-членів НАТО звернулися до Росії із закликом негайно припинити війну в Україні. Зокрема, вони закликали Кремль вивести усі російські війська з української території.

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Експосол США у Росії про НАТО

Водночас американський дипломат та колишній посол США у Російській Федерації Майкл Макфол також прокоментував останні дії НАТО.

Сили швидкого реагування НАТО приведені у бойову готовність,

– повідомив колишній посол США у Росії Майкл Макфол.

Американець додав, що це прекрасна новина.

Що таке сили швидкого реагування НАТО Це військові формування Північноатлантичного Альянсу, які мають високу технічну оснащеність та перебувають у високому ступені бойової готовності. Вони складаються з наземних, повітряних та морських частин, а також сил спеціального призначення.

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