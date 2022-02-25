Сили швидкого реагування НАТО приведені у бойову готовність, – експосол США в Росії
Джерело:твітер експосла США в Росії
Росія продовжує вести цинічну війну проти України. Наші захисники чинять гідний опір агресору. Крім того, американський дипломат повідомив важливу новину про НАТО.
У п'ятницю, 25 грудня, лідери держав-членів НАТО звернулися до Росії із закликом негайно припинити війну в Україні. Зокрема, вони закликали Кремль вивести усі російські війська з української території.
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Експосол США у Росії про НАТО
Водночас американський дипломат та колишній посол США у Російській Федерації Майкл Макфол також прокоментував останні дії НАТО.
Сили швидкого реагування НАТО приведені у бойову готовність,
– повідомив колишній посол США у Росії Майкл Макфол.
Американець додав, що це прекрасна новина.