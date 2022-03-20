Сили спецоперацій ЗСУ знищили ворожу колону: видовищне відео
20 березня 2022 , 11:32Читать новость на русском
Джерело:Лачен пишет
Сили спеціальних операцій України навели українську артилерію на ворожу колону, яка посунулася на наші землі. Результат, як і завжди, видовищний.
Кадри знищення ще однієї російської колони почали поширюватися в мережі 20 березня. Наразі деталі щодо локації не розголошуються.
Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Тотальний спротив продовжується
Сили спецоперацій ЗСУ працюють. Зрив колони,
– йдеться у повідомленні.
Сили спецоперацій ЗСУ знищили ворожу колону: дивіться відео
Раніше у Генштабі ЗСУ запевнили, що тотальний спротив російським окупантам продовжується. Так ССО повністю знищили машини забезпечення, яким не вдалось дістатись до місця призначення.
Військові потролили Кадирова та його посіпак: дивіться відео