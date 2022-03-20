Сили спецоперацій ЗСУ знищили ворожу колону: видовищне відео

20 березня 2022 , 11:32
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Лачен пишет

Сили спеціальних операцій України навели українську артилерію на ворожу колону, яка посунулася на наші землі. Результат, як і завжди, видовищний.

Кадри знищення ще однієї російської колони почали поширюватися в мережі 20 березня. Наразі деталі щодо локації не розголошуються.

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Тотальний спротив продовжується

Сили спецоперацій ЗСУ працюють. Зрив колони,
– йдеться у повідомленні.

Сили спецоперацій ЗСУ знищили ворожу колону: дивіться відео


Раніше у Генштабі ЗСУ запевнили, що тотальний спротив російським окупантам продовжується. Так ССО повністю знищили машини забезпечення, яким не вдалось дістатись до місця призначення.

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Автор: Юлія Бабич