Сили спротиву підготувалися й оголосили на Запоріжжі полювання на гауляйтерів, – Федоров

Протягом останніх двох тижнів сили спротиву на Запоріжжі провели велику кількість успішних операцій. Крім того, вони оголосили полювання на гауляйтерів.

Операції зашкодили пересуванню російської техніки. Тим самим не дозволили доставити її на лінію вогню. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Справжнім сюрпризом для росіян буде, коли вони будуть бігти з Мелітополя. Здивуванням для них стане та ситуація, яку наші сили спротиву приготують зсередини міста,

– анонсував Федоров.

Партизани добре підготувались

За словами мера, партизани оголосили полювання на основних гауляйтерів. Вони передають їм "привіти", розклеюють оголошення. Сили спротиву знають всі локації, де перебувають зрадники.

Гауляйтери бояться. Доказом цього є те, що вони вигадують замахи на себе, щоб втекти з окупованих територій.

Федоров підсумував, що після підготовки сили спротиву переходять в активну фазу.

Зверніть увагу! росіяни поповнюють свої сили на захоплених територіях правоохоронцями-зрадниками. Натомість обіцяють залишити їх на "посадах" та навіть підвищити.

Водночас у Міноборони зазначають, що від колаборантів у Херсоні та Мелітополі вже позбавляються і самі загарбники.

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