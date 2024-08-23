Ресурсів не вистачає в обох сторін: Світан спрогнозував точкові атаки на фронті

У Bloomberg повідомили, із посиланням на розвіддані Пентагону, що ні Україна, ні Росія не мають достатньо сил, щоб продовжувати масштабні наступальні дії. Там припустили, що війна, ймовірно, заходить в глухий кут.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що на будь-які події на території нашої держави можна дивитись з різного ракурсу. На його думку, у Сил оборони є багато напрямків, якими можна рухатись не масштабуючи атаки, однак виконуючи серйозні наступальні дії.

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Атаки ЗСУ

Роман Світан зауважив, що для України Крим залишається важливою ціллю. Росіянам дуже складно обороняти півострів.

Якщо підійти до Армянська, то можна, прикриваючись на правому фланзі Чорним морем, а на лівому – лінією фронту, вийти на Крим, щоб знищувати російські військові об'єкти там. Це не масштабна атака, а контрнаступ стратегічного рівня, що може призвести до серйозних наслідків для російської армії,

– сказав він.

Полковник ЗСУ в запасі наголосив, що без Криму окупантам не потрібен Донбас чи сухопутний коридор там.

На території України лінія фронту сягає понад тисячу кілометрів. За словами військового експерта, ні у ЗСУ, ні у росіян немає достатньої кількості сил та засобів, щоб на усій цій території проводити масштабні наступальні дії.

А от точкові атаки Сил оборони на Курському напрямку зможуть вирішити стратегічне завдання деокупації всієї України,

– припустив Світан.