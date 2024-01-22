Чи вдарять ще у січні сильні морози: синоптик здивував прогнозом до кінця місяця

В Україні знову похолодало. Очікувалося, що в частині областей стовпчики термометрів ще сягнуть -15 градусів. Та чи будуть сильніші морози до кінця місяця.

Синоптик Ігор Кібальчич розповів, якої погоди чекати цього тижня. Чи вдарять ще сильні морози у січні, передає 24 Канал.

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Упродовж цього тижня в більшості областей України очікуються опади. Переважно сніг та мокрий сніг.

Температурний фон буде в середньому вищим за норму на 3 – 6 градусів,

– зазначив Кібальчич.

Додав, що початок тижня виявиться холодним для жителів північних та східних областей. Усе через вплив арктичних повітряних мас. Втім, поступово з середини тижня відбудеться підвищення температури на тлі циклонічної діяльності та слабко виражених атмосферних фронтів.

"Переважання поля зниженого тиску сприятиме випаданню снігу та мокрого снігу у другій половині тижня. У західних та південних областях часом опади спостерігатимуться у вигляді дощу та мряки. Не виключені тумани, а також налипання мокрого снігу", – спрогнозував синоптик.

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