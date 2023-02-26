Смарт підхід проти кількості: військовий експерт порівняв російську та українську армії

За рік повномасштабної війни українські збройні сили показали небачену мужність та силу духу, натомість російські – розвіяли міф про другу армію світу. Однак і російська армія має свою сильну сторону, хоч і сумнівну.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Він повідомив, що українці на полі бою користуються сучасними методами ведення війни, а росіяни користуються кількісним переважання свого особового складу і байдуже сприймають кількість втрат.

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На руку росіян грає те, що вони можуть собі дозволити використовувати велику кількість особового складу як розхідний матеріал. Нарожний переконаний, аби росіянам вигадати щось нове, їм необхідне якісне нове озброєння, техніка чи нова далекобійна зброя.

Натомість вони просто підвищують ставку, підвищують кількість людей, які йдуть в атаку і гинуть в цих атаках. І так, дійсно, це їхня сильна сторона,

– додав мовець.

Також він повідомив, що російська армія втрачає все більше командних офіцерів під час атак та під час влучання в командні пункти.

Сильні сторони ЗСУ

Нарожний назвав сильною стороною української армії високу мобільність.

Росіяни дуже люблять впертися та штурмувати одну точку або тримати оборону в певній точці дуже довго, ми можемо сьогодні атакувати на одній ділянці фронту, завтра – на інший, де росіяни цього не очікують,

– додав експерт.

Ще однією сильною стороною він вважає кооперацію різних родів військ. Класика російської атаки – це кинути колону без підтримки артилерії. Натомість українська піхота ніколи не атакує без підтримки танків та артилерії, іноді з підтримкою авіації.

До того ж військові відстежують певні нестачі на фронті, а наші західні партнери працюють над їхнім нарощенням. Наприклад, останнім часом на полі бою відчувалася нестача танків, тому Україна отримала 90 одиниць польських танків.

Нарожний назвав цю якість – смарт використанням всіх наявних сил, креативним підхідом до ведення війни.

Нарожний порівняв українську та російську армії: дивитись відео

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