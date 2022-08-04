Сильні вибухи чули у Харкові, також окупанти вкотре обстріляли Нікополь

4 серпня 2022 , 01:40
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У Харкові місцеві жителі почули нові вибухи. Також російські окупанти знову атакували Нікополь.

Інформацію про атаку на Нікополь повідомив глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Перед цим пізно ввечері 3 липня під час тривоги вибухи чули у Чугуєві

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У Харкові та Нікополі знову вибухи

Обстріляно місто Нікополь,
написав Євтушенко.  

Він також повідомив орієнтовно о 01:36 4 серпня, що відповідні служби вже усувають наслідки атаки. 

Суспільне написало орієнтовно о 01:36 3 серпня, що вибухи пролунали в Харкові. 

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Автор: Діана Квасневська