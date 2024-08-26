Сильні вибухи пролунали на Черкащині: виникла пожежа
У Черкаській області чули вибухи. Над областю були помічені "Шахеди".
Близько 11:25 на Черкащині пролунали потужні вибухи.
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Атака на Черкаську область
Ще о 10:21 Повітряні сили повідомляли про перебування "Шахедів" в Херсонській. Миколаївській, Харківській. Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій. Тернопільській областях.
Пізніше стало відомо про рух дронів з Черкаської до Київської та Вінницької областей.
Зверніть увагу! У ДСНС зазначили, що внаслідок ворожої атаки виникла пожежа у господарчій споруді в одному з районів Черкаської області Рятувальники ліквідували загорання. Пошкоджено лінію електропередачі, кількість зруйнованих будинків уточнюється. Попередньо без постраждалих.
Наслідки атаки на Черкащині / Фото ДСНС
Нагадаємо, що вранці Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, випустивши десятки ракет і БпЛА.
Під прицілом ворога опинилися критична інфраструктура. В Україні ввели екстрені відключення світла.
За словами міністра Галущенка, ситуація в енергосистемі наразі складна.