Сильні зливи і туман: рятувальники попередили українців про негоду
27 серпня 2021 , 16:04Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
ДСНС попереджають, що 28 серпня в Україну прийде негода. У багатьох регіонах прогнозують сильний дощ та туман.
У деяких західних, східних та північно-східних областях прогнозують туман та погану видимість. Через це оголосили І (жовтий) рівень небезпечності.
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В Україні прогнозують штормове попередження
Рятувальники попереджають, що 28 серпня вночі буде значний дощ у:
- Волинській;
- Рівненській;
- Хмельницькій;
- Вінницькій;
- а також Житомирській областях.
Крім того, вночі та вранці прогнозують тумани та видимість тільки 200 – 500 метрів:
- на Закарпатті та Прикарпатті;
- у східних й північно-східних областях.
Останні новини про негоду в Україні та світі
- Негода пронеслась на Херсонщині у ніч з 26 на 27 серпня. Там через вітер на дорогу звалилось понад 20 дерев. Найбільше попадало акацій. Дерева вкрили близько 4 кілометри шляху.
- Станом на ранок 27 серпня, негода в Україні знеструмила 64 населених пункти.
- Ба більше, через туман у Молдові не зумів приземлитись літак з Володимиром Зеленським. Тому він приземлився на летовищі в Одесі.