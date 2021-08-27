Сильні зливи і туман: рятувальники попередили українців про негоду

27 серпня 2021 , 16:04
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Джерело:

ДСНС України

ДСНС попереджають, що 28 серпня в Україну прийде негода. У багатьох регіонах прогнозують сильний дощ та туман.

У деяких західних, східних та північно-східних областях прогнозують туман та погану видимість. Через це оголосили І (жовтий) рівень небезпечності.

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Рятувальники попереджають, що 28 серпня вночі буде значний дощ у:

  • Волинській;
  • Рівненській;
  • Хмельницькій;
  • Вінницькій;
  • а також Житомирській областях.

Крім того, вночі та вранці прогнозують тумани та видимість тільки 200 – 500 метрів:

  • на Закарпатті та Прикарпатті;
  • у східних й північно-східних областях.

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Автор: Діана Квасневська