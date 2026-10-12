Сильний вибух у Дарницькому районі Києва: на Осокорках горять автомобілі

Ввечері 12 жовтня стався сильний вибух у Дарницькому районі Києва. Там спалахнула пожежа.

Про це повідомляють місцеві пабліки. Зі свого боку мер столиці Віталій Кличко уточнив, що сталося влучання у житловий будинок.

Що відомо про вибухи у Києві?

Передусім зауважимо, що о 19:00 для Києва оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про рух реактивного БпЛА курсом на місто. Зокрема, йшлося про загрозу для Осокорків.

За декілька хвилин надійшла інформація про вибух саме в Дарницькому районі. Там ворожий дрон вдарив по 25-поверхівці на рівні 12 – 16 поверхів.

Також загорілися автомобілі у дворі будинку. На місце вирушили екстрені служби.

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Де ще фіксували наслідки російських ударів?

Ворожі війська атакували виробничий комплекс корпорації Roshen у Вінниці. Завдяки вчасному сповіщенню та швидкій евакуації персоналу обійшлося без постраждалих.

Також під російським обстрілом опинилася Житомирщина. У Коростенському районі окупанти вдарили по об'єктах залізничної та енергетичної інфраструктури.