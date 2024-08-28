Сильний вибух прогримів у Сумах

Загарбники не припиняють обстрілювати українське прикордоння. У Сумах чули вибухи.

Близько 14:34 на Сумщині оголосили тривогу. Вже за 15 хвилин в обласному центрі було чути звук вибуху.

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Удар по Сумах

Повітряні сили своєю чергою попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Зазначимо, що Сумщина регулярно перебуває під російськими обстрілами. Прикордонну територію постійно атакують з артилерії. Останніми місяцями справжнім лихом для регіону стали керовані авіаційні бомби.

Так, 25 серпня окупанти поцілили у багатоквартиний будинок, спричинивши жертви серед цивільного населення. Удар був завданий по Свеській громаді Шостикинського району. 2 людей загинуло, 2 отримали поранення.

Того ж дня увечері ворог повторно вдарив приватному сектору Сумської громади, теж призвіши поранення мирного населення. Тоді травмовано було 3 цивільні особи.