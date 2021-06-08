Сильний землетрус сколихнув Хорватію: відео

У Хорватії 8 червня стався сильний землетрус. Його магнітуда становила 4,8, хоча на оприлюднених у мережі кадрах видно, що підземні поштовхи були доволі потужними.
Епіцентр землетрусу був розташований на глибині десяти кілометрів у 14 кілометрах на південний схід від хорватського міста Шибеник.
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Судячи з попередніх сейсмічних даних, землетрус міг призвести до легких і середніх пошкоджень. На щастя, внаслідок стихійного лиха ніхто не постраждав. Однак місцеві не на жарт налякалися.
У нас було багато дзвінків, люди налякані, зараз близько сімдесяти дзвінків. Повідомлень про пошкодження немає, за винятком того, що шматок скелі впав на огорожу і розбив машину,
– розповіли в екстреній службі Шибеника
Землетрус у Хорватії / Фото Volcano Discovery
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Варто зауважити, що землетруси у Хорватії – не рідкість. Так, лише за 2020 рік там сталися 2 потужні землетруси:
- у березні стихійне лихо прийшло у столицю Хорватії Загреб. Тоді сейсмологи зафіксували 2 землетруси з півгодинним проміжком. Їхня магнітуда становила 5,3 та 5,0. Він зруйнував будівлі та пошкодив інфраструктуру.
- у грудні центральні регіони Хорватії знов потрусило. За попередньою оцінкою, сила поштовхів становила 6,2, його відчули жителі всієї Хорватії.