Сильний землетрус сколихнув Хорватію: відео

У Хорватії 8 червня стався сильний землетрус. Його магнітуда становила 4,8, хоча на оприлюднених у мережі кадрах видно, що підземні поштовхи були доволі потужними.

Епіцентр землетрусу був розташований на глибині десяти кілометрів у 14 кілометрах на південний схід від хорватського міста Шибеник.

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Судячи з попередніх сейсмічних даних, землетрус міг призвести до легких і середніх пошкоджень. На щастя, внаслідок стихійного лиха ніхто не постраждав. Однак місцеві не на жарт налякалися.

У нас було багато дзвінків, люди налякані, зараз близько сімдесяти дзвінків. Повідомлень про пошкодження немає, за винятком того, що шматок скелі впав на огорожу і розбив машину,

– розповіли в екстреній службі Шибеника



Землетрус у Хорватії / Фото Volcano Discovery

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Варто зауважити, що землетруси у Хорватії – не рідкість. Так, лише за 2020 рік там сталися 2 потужні землетруси: