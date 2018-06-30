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Сильний і незалежний чоловік: Віталій Козловський зізнався, чому виклав оголене фото

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Віталій Козловський з екс-нареченою Раміною
Віталій Козловський з екс-нареченою Раміною / Instagram

Співак Віталій Козловський зважився зустрітися з екс-коханою Раміною, яка його кинула напередодні весілля 9 місяців тому.

Про це пише "ТСН" з посиланням на проект "Ходят слухи".

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Після того, як 12 вересня Раміна оголосила, що розходиться з Віталієм Козловським, співак вирішив опублікувати фото топлес, де написав оголошення про пошуки ідеальної дівчини.

Зізнаюся, чому виникла ідея зробити оголення. Я знаю, що у тебе було запитання стосовно цієї фотографії. Так само я був приголомшений, коли побачив твою фотографію з ц*цьками, сидячи на столі,
– наголосив Віталій.

Натомість Раміна зазначила, що на її грудях були зірочки і такою світлиною вона хотіла показати, що сильна і незалежна жінка. 

"Так, а я хотів показати сильного і незалежного чоловіка теж із зірочкою, але потім різко передумав, поставивши туди сердечко", – пояснює співак.

Крім того, як розповів Віталій, йому важко було пережити розрив. Однак, як додав артист, екс-кохана Раміна не особливо й сумувала після розриву.

"Не ти ж казала, що весілля не буде. Ми обоє це вирішили. Ти особливо, мені здається, не страждала, крихітко. Тебе затягнула настільки Москва, що власне вона і стала нашою головною причиною, розлучницею", – підсумував Козловський.

У відповідь Раміна сказала, що страждала останнім часом у стосунках, тому для неї розставання стало полегшенням.

"Оскільки я морально розуміла, що була не готова вступати у стосунки з публічною людиною. Мене стали руйнувати розмови про весілля, про нас", – зізналася екс-наречена Віталія Козловського.

Теги: LifeStyle Віталій Козловський Музика Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
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