Силовики прийшли з обшуками на підприємства Ахметова
1 лютого 2022 , 17:51Читать новость на русском
Джерело:Метінвест
Правоохоронці проводять обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи Метінвест у Кривому Розі. Більшістю акцій підприємства володіє олігарх Рінат Ахметов.
Тимчасово призупинили господарську діяльність підприємства. Вилучають комп'ютерну техніку. Зазначили, що обшуки нібито проводять через податкові порушення.
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У компанії говорять про тиск.
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