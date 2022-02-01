Силовики прийшли з обшуками на підприємства Ахметова

1 лютого 2022 , 17:51
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Джерело:

Метінвест

Правоохоронці проводять обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи Метінвест у Кривому Розі. Більшістю акцій підприємства володіє олігарх Рінат Ахметов.

Тимчасово призупинили господарську діяльність підприємства. Вилучають комп'ютерну техніку. Зазначили, що обшуки нібито проводять через податкові порушення.

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У компанії говорять про тиск.

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