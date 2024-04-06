Планується нововведення: Укрзалізниця вирішила запустити "сімейні вагони"
6 квітня 2024, 12:25Читать новость на русском
Джерело:Rail.insider
Стало відомо про нововведення, яке планує впровадити Укрзалізниця. Воно стосуватиметься створення ще одного типу вагонів.
В Україні в пасажирських поїздах, слідом за "жіночими купе", невдовзі з'являться ще й "сімейні вагони".
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"Сімейні вагони" в Укрзалізниці
Голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко під час брифінгу заявив, що компанія спільно з фондом UNICEF запустить спеціальні вагони для пасажирів, які подорожують сім'ями. За його словами, сімейні вагони мають з'явитися в найближчі кілька місяців.
"Сімейні вагони" будуть мінімум на трьох маршрутах, це шість вагонів. Можливо, буде більше,
– зазначив Лященко.
В Укрзалізниці запровадили жіночі купе
- У багатьох державах світу існують окремі вагони для жінок у метро та потягах.
- Таку ж практику українці запропонували впровадити й у нашій державі, задля чого створили відповідну петицію на сайті Кабміну.
- Зрештою, в Україні все ж з'явилися жіночі вагони. Про це стало відомо у понеділок, 12 червня 2023 року.