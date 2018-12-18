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      Сімейні сварки сприяють довголіттю, але за однієї умови

      587 Читать новость на русском
      Сімейні сварки сприяють довголіттю, – вчені
      Сімейні сварки сприяють довголіттю, – вчені / moneycrashers.com

      Американські психологи з Університету Арізони з'ясовували, як реакції на ситуації, що провокують гнів, пов'язані зі здоров'ям.

      Результати дослідження, яке тривало 32 роки, опублікували у журналі Psychosomatic Medicine. У ньому взяло участь 194 сімейні пари.

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      Статистика свідчить, що чим частіше партнери стримували власний гнів під час сімейних сварок, тим менше жили, частіше хворіли та швидше помирали. При цьому "поступливі" чоловіки страждали майже у 2 рази частіше, ніж "стримані" жінки.

      via GIPHY

      Ситуації, коли чоловік і жінка співіснують мирно, не сердячись один на одного, вчені в розрахунок не брали. Реакції подружжя можуть дуже відрізнятися: одні можуть легко влаштувати істерику, інші пригнічували свій гнів. Але коли пара по-різному реагувала на проблеми, то це погано впливало на здоров’я.

      Експерти переконалися: запорука здоров'я і довголіття - правильні сварки. А правильними вони стають тоді, коли обидва учасники – чоловік і дружина – сваряться приблизно з однаковою інтенсивністю. Тобто, симетрично відповідають на аргументи іншої сторони, а не пригнічують свій гнів – швидше прийти до примирення.

      Іншими словами, в сімейному житті "добрий скандал краще поганого світу", у фізиці це "дія має дорівнювати протидії".

      via GIPHY

      Висновок вчених: сварки між подружжям повинні бути на одному емоційному рівні, у такому випадку вони посприяють довголіттю.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія Довголіття
      Джерело: 24 Канал
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