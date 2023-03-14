Палкий ранок по-кримськи: у Сімферополі масштабна пожежа на складі
Тимчасово окупований Крим знову палає. У Сімферополі сталася масштабна пожежа на великому складі.
Попередньо, обійшлось без постраждалих. Однак усю інформацію наразі уточнюють.
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Що відомо про масштабну пожежу у Сімферополі
Пожежа охопила місцевий склад. Її площа складає 1 000 квадратних метрів. На місце прибули рятувальники – близько 30 осіб та 7 одиниць техніки.
Відомо, що пожежа сталася о 4:43 ранку 14 березня. Найближчим часом очікується його локалізація, загрози сусіднім будинкам немає.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Пожежа у Сімферополі / фото МЧС Росії
Що відбувається зранку у Криму / фото МЧС Росії
Згодом стало відомо, що пожежу локалізували. Наразі загрози сусіднім складам та магазинам немає.
Пожежа у Сімферополі 14 березня: дивіться відео
Пожежа "завітала" й у Свердловську область
14 березня рятувальники також ліквідують велику пожежу у Свердловській області. Так, у місті Тавда горить металевий ангар на площі 1 600 квадратних метрів.
Попередньо, постраждалих немає.
Пожежа у Свердловській області / фото МЧС Росії
У Росії спалахнула велика пожежа / фото МЧС Росії
Інші пожежі у Криму
- Раніше стало відомо про пожежу у тимчасово окупованому Криму. Вона охопила казарми, де розміщували мобілізованих російських окупантів.
- Також було відомо про пожежу на мисі Фіолент, що на південно-західній частині півострова. Сталося це після того, як прогриміла серія вибухів.
- На аеродромі "Бельбек" Кримського півострова місцеві чули звуки вибухів. Ворожі ЗМІ одразу почали писати про те, що це працюють системи протиповітряної оборони.