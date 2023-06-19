У Сімферополі вибухнуло авто із "помічником віцепрем'єра" Запорізької області

У тимчасово окупованому Криму вибухнуло авто, у якому перебували російські загарбники. Під час вибуху авто відкинуло так, що воно пробило бетонний паркан.

У Криму вибухнуло авто на Євпаторійському шосе. Виявилося, що у ньому був російський окупант – призначений Росією так званий "помічник віцепрем'єра Запорізької області" Владімір Єпіфанов. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що відомо про аварію на Євпаторійському шосе

Інцидент трапився на Євпаторійському шосе о четвертій годині ранку. Всередині перебував Владімір Єпіфанов, якого Росія признала "помічником віцепрем'єра" з економічного розвитку Запорізької області та за сумісництвом кандидат у депутати від "Єдиної Росії". В автівці також були його секретар та охоронець.



Досьє на Єпіфанова / РосЗМІ

Попередньо, за кермом "Ленд Крузера" їхав Єпіфанов, аж раптом вибухнув газовий балон, встановлений на машині. Після цього чиновник уже не зміг впоратися з керуванням і авто зупинилося лише наїхавши на перешкоду.

За словами помічника "віцепрем'єра", за день до цього газовий балон перевіряли на СТО в окупованому Сімферополі. Тож цілком ймовірно, що тепер до власників підприємства навідаються російські спецслужби.

Варто зауважити, що невдовзі після цих повідомлень російські пропагандистські канали трішки змінили подачу цієї новини. Тепер, за їхніми словами, російські спецслужби "не підтверджують версію з газовим балоном".

Що відомо про стан окупантів

Єпіфанов, його секретар та охоронець зазнали сильних опіків 2 та 3 ступеню. За даними різних ЗМІ, вони отримали від 30 до 50% опіків тіла: голови, тулуба та рук (охоронцю також обпалило ліву ногу). Після аварії всіх трьох госпіталізували.