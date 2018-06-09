Сімона Халеп виграла Roland Garros, Світоліна опуститься на 5 місце у рейтингу WTA

Румунка Сімона Халеп стала переможницею Відкритого чемпіонату Франції. У фіналі вона здолала американку Слоун Стівенс.

Матч для першої ракетки світу розпочався не надто вдало. Програвши свою другу подачу, вона дозволила Стівенс повести у рахунку 1:4. Отримавши таку перевагу, американка довела сет до перемоги.

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У другому сеті ситуація теж була не на користь румунки. Однак після 0:2 на старті, їй вдалося переломити хід поєдинку і виграти чотири гейми поспіль. У кінці сету Халеп з першої спроби реалізувала сет-пойнт.

У вирішальному сеті більш досвідчена Халеп дотисла суперницю, вигравши п'ять геймів поспіль. До кінця матчу американка зуміла лише виграти одну свою подачу.

Сімона Халеп – Слоан Стівенс 2:1 (3:6, 6:4, 6:1)

Варто зазначити, що це перший титул "Великого шолома" у кар'єрі румунки. Вона і надалі закріпиться на першому місці у світовому рейтингу. Окрім того, за перемогу Сімон Халеп отримає 2,2 мільйона євро.

Американка ж, завдяки виходу у фінал, здійснить стрибок одразу на 4 місце, потіснивши звідти українку Еліну Світоліну. Її рахунок поповниться на понад 1,1 мільйона євро.